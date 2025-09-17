Base Protocol (BASE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.427251 24J Tinggi $ 0.458061 Sepanjang Masa $ 35.25 Harga Terendah $ 0.177029 Perubahan Harga (1J) +1.12% Perubahan Harga (1D) +7.30% Perubahan Harga (7D) +1.54%

Base Protocol (BASE) harga masa nyata ialah $0.458439. Sepanjang 24 jam yang lalu, BASE didagangkan antara $ 0.427251 rendah dan $ 0.458061 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BASE sepanjang masa ialah $ 35.25, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.177029.

Dari segi prestasi jangka pendek, BASE telah berubah sebanyak +1.12% sejak sejam yang lalu, +7.30% dalam 24 jam dan +1.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Base Protocol (BASE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 220.36K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 322.03K Bekalan Peredaran 480.68K Jumlah Bekalan 702,441.82996731

Had Pasaran semasa Base Protocol ialah $ 220.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BASE ialah 480.68K, dengan jumlah bekalan sebanyak 702441.82996731. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 322.03K.