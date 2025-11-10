Base Strategy Harga Hari Ini

Harga langsung Base Strategy (BASTR) hari ini ialah --, dengan 3.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BASTR kepada USD penukaran adalah -- setiap BASTR.

Base Strategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 261,199, dengan bekalan edaran sebanyak 97.38B BASTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BASTR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BASTR dipindahkan +0.49% dalam sejam terakhir dan -17.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Base Strategy (BASTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 261.20K$ 261.20K $ 261.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 261.18K$ 261.18K $ 261.18K Bekalan Peredaran 97.38B 97.38B 97.38B Jumlah Bekalan 97,373,616,348.08081 97,373,616,348.08081 97,373,616,348.08081

Had Pasaran semasa Base Strategy ialah $ 261.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BASTR ialah 97.38B, dengan jumlah bekalan sebanyak 97373616348.08081. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 261.18K.