Base Velocimeter Harga Hari Ini

Harga langsung Base Velocimeter (BVM) hari ini ialah $ 0.00299264, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BVM kepada USD penukaran adalah $ 0.00299264 setiap BVM.

Base Velocimeter kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 17,320.67, dengan bekalan edaran sebanyak 5.79M BVM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BVM didagangkan antara $ 0.00299264 (rendah) dan $ 0.00299264 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.787331, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00138317.

Dalam prestasi jangka pendek, BVM dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -12.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Base Velocimeter (BVM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.32K$ 17.32K $ 17.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.23K$ 45.23K $ 45.23K Bekalan Peredaran 5.79M 5.79M 5.79M Jumlah Bekalan 15,113,213.84024462 15,113,213.84024462 15,113,213.84024462

Had Pasaran semasa Base Velocimeter ialah $ 17.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BVM ialah 5.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 15113213.84024462. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.23K.