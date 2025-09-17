BASED (BASED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00052063 $ 0.00052063 $ 0.00052063 24J Rendah $ 0.00054628 $ 0.00054628 $ 0.00054628 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00052063$ 0.00052063 $ 0.00052063 24J Tinggi $ 0.00054628$ 0.00054628 $ 0.00054628 Sepanjang Masa $ 0.02622153$ 0.02622153 $ 0.02622153 Harga Terendah $ 0.00001668$ 0.00001668 $ 0.00001668 Perubahan Harga (1J) +0.72% Perubahan Harga (1D) +0.52% Perubahan Harga (7D) -5.36% Perubahan Harga (7D) -5.36%

BASED (BASED) harga masa nyata ialah $0.00053274. Sepanjang 24 jam yang lalu, BASED didagangkan antara $ 0.00052063 rendah dan $ 0.00054628 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BASED sepanjang masa ialah $ 0.02622153, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001668.

Dari segi prestasi jangka pendek, BASED telah berubah sebanyak +0.72% sejak sejam yang lalu, +0.52% dalam 24 jam dan -5.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BASED (BASED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 532.69K$ 532.69K $ 532.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 532.69K$ 532.69K $ 532.69K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BASED ialah $ 532.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BASED ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 532.69K.