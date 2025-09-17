Based Bario (BARIO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00713476$ 0.00713476 $ 0.00713476 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -2.07% Perubahan Harga (1D) -0.34% Perubahan Harga (7D) -16.49% Perubahan Harga (7D) -16.49%

Based Bario (BARIO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BARIO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BARIO sepanjang masa ialah $ 0.00713476, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BARIO telah berubah sebanyak -2.07% sejak sejam yang lalu, -0.34% dalam 24 jam dan -16.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Based Bario (BARIO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 640.76K$ 640.76K $ 640.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 640.76K$ 640.76K $ 640.76K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Based Bario ialah $ 640.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BARIO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 640.76K.