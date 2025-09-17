Based Beast Coin (BEAST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01422028 $ 0.01422028 $ 0.01422028 24J Rendah $ 0.01461808 $ 0.01461808 $ 0.01461808 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01422028$ 0.01422028 $ 0.01422028 24J Tinggi $ 0.01461808$ 0.01461808 $ 0.01461808 Sepanjang Masa $ 0.075244$ 0.075244 $ 0.075244 Harga Terendah $ 0.00711498$ 0.00711498 $ 0.00711498 Perubahan Harga (1J) +0.84% Perubahan Harga (1D) -0.21% Perubahan Harga (7D) +1.36% Perubahan Harga (7D) +1.36%

Based Beast Coin (BEAST) harga masa nyata ialah $0.01449558. Sepanjang 24 jam yang lalu, BEAST didagangkan antara $ 0.01422028 rendah dan $ 0.01461808 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BEAST sepanjang masa ialah $ 0.075244, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00711498.

Dari segi prestasi jangka pendek, BEAST telah berubah sebanyak +0.84% sejak sejam yang lalu, -0.21% dalam 24 jam dan +1.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Based Beast Coin (BEAST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 144.96K$ 144.96K $ 144.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 144.96K$ 144.96K $ 144.96K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Based Beast Coin ialah $ 144.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BEAST ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 144.96K.