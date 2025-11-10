Based Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Based Coin (BASED) hari ini ialah --, dengan 4.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BASED kepada USD penukaran adalah -- setiap BASED.

Based Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 905,539, dengan bekalan edaran sebanyak 57.28B BASED. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BASED didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BASED dipindahkan +0.46% dalam sejam terakhir dan -12.29% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Based Coin (BASED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 905.54K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 985.37K Bekalan Peredaran 57.28B Jumlah Bekalan 62,325,650,561.26195

