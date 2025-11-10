Tokenomik Based Coin (BASED)

Lihat cerapan utama tentang Based Coin (BASED), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:43:23 (UTC+8)
Based Coin (BASED) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Based Coin (BASED), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 935.13K
Jumlah Bekalan:
$ 62.33B
Bekalan Edaran:
$ 57.28B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.02M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Based Coin (BASED) Maklumat

The most based coin onchain, $BASED is a community-lead meme coin dedicated to the expansion of the onchain movement. It pushes blockchain adoption forward through innovative mechanics such as a massive multi-chain airdrop, distinctive dApps, based NFTs, and strong lasting partnerships. All of this is happening natively on the leading L2 Base network, fueling growth and momentum across the ecosystem,

Laman Web Rasmi:
https://www.basedcoin.net/

Tokenomik Based Coin (BASED): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Based Coin (BASED) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BASED yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BASED yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BASED, terokai BASED harga langsung token!

BASED Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BASED? Halaman ramalan harga BASED kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

