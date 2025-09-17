Lagi Mengenai BDOGE

Based Doge (BDOGE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:15:28 (UTC+8)

Based Doge (BDOGE) Maklumat Harga (USD)

Based Doge (BDOGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BDOGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BDOGE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BDOGE telah berubah sebanyak -0.49% sejak sejam yang lalu, -18.42% dalam 24 jam dan -22.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Based Doge (BDOGE) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Based Doge ialah $ 41.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BDOGE ialah 956.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 956529142.1997899. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.82K.

Based Doge (BDOGE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Based Doge kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Based Doge kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Based Doge kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Based Doge kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-18.42%
30 Hari$ 0-28.72%
60 Hari$ 0-47.25%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Based Doge (BDOGE)

Based Doge is a Doge meme-inspired cryptocurrency project built on the Base blockchain. The project seeks to capture the spirit of Dogecoin while embracing the unique culture of the Base ecosystem. It blends memes and Shiba Inu-themed branding to create a fun, community-driven token. Focused on fostering a vibrant and inclusive community, Based Doge aims to become the definitive "Doge" token on Base

Based Doge (BDOGE) Sumber

Laman Web Rasmi

Based Doge Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Based Doge (BDOGE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Based Doge (BDOGE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Based Doge.

Semak Based Doge ramalan harga sekarang!

BDOGE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Based Doge (BDOGE)

Memahami tokenomik Based Doge (BDOGE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BDOGE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Based Doge (BDOGE)

Berapakah nilai Based Doge (BDOGE) hari ini?
Harga langsung BDOGE dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BDOGE ke USD?
Harga semasa BDOGE ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Based Doge?
Had pasaran untuk BDOGE ialah $ 41.82K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BDOGE?
Bekalan edaran BDOGE ialah 956.53M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BDOGE?
BDOGE mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BDOGE?
BDOGE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BDOGE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BDOGEialah -- USD.
Adakah BDOGE akan naik lebih tinggi tahun ini?
BDOGE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BDOGEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Based Doge (BDOGE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.