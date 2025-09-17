Based ETH (BSDETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,592.06 $ 4,592.06 $ 4,592.06 24J Rendah $ 4,697.32 $ 4,697.32 $ 4,697.32 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,592.06$ 4,592.06 $ 4,592.06 24J Tinggi $ 4,697.32$ 4,697.32 $ 4,697.32 Sepanjang Masa $ 5,114.36$ 5,114.36 $ 5,114.36 Harga Terendah $ 1,431.56$ 1,431.56 $ 1,431.56 Perubahan Harga (1J) +0.38% Perubahan Harga (1D) -0.25% Perubahan Harga (7D) +4.84% Perubahan Harga (7D) +4.84%

Based ETH (BSDETH) harga masa nyata ialah $4,676.26. Sepanjang 24 jam yang lalu, BSDETH didagangkan antara $ 4,592.06 rendah dan $ 4,697.32 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BSDETH sepanjang masa ialah $ 5,114.36, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,431.56.

Dari segi prestasi jangka pendek, BSDETH telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, -0.25% dalam 24 jam dan +4.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Based ETH (BSDETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.76M$ 19.76M $ 19.76M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.76M$ 19.76M $ 19.76M Bekalan Peredaran 4.23K 4.23K 4.23K Jumlah Bekalan 4,227.585646492022 4,227.585646492022 4,227.585646492022

Had Pasaran semasa Based ETH ialah $ 19.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BSDETH ialah 4.23K, dengan jumlah bekalan sebanyak 4227.585646492022. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.76M.