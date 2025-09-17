Based Hotdog (BOTDOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00007249$ 0.00007249 $ 0.00007249 Harga Terendah $ 0.00003485$ 0.00003485 $ 0.00003485 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Based Hotdog (BOTDOG) harga masa nyata ialah $0.00006744. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOTDOG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOTDOG sepanjang masa ialah $ 0.00007249, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003485.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOTDOG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Based Hotdog (BOTDOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 65.97K$ 65.97K $ 65.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 66.77K$ 66.77K $ 66.77K Bekalan Peredaran 978.14M 978.14M 978.14M Jumlah Bekalan 990,000,000.0 990,000,000.0 990,000,000.0

Had Pasaran semasa Based Hotdog ialah $ 65.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOTDOG ialah 978.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.77K.