Based Lambow (LAMBOW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00244486 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) -7.62% Perubahan Harga (7D) -32.64%

Based Lambow (LAMBOW) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LAMBOW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LAMBOW sepanjang masa ialah $ 0.00244486, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LAMBOW telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, -7.62% dalam 24 jam dan -32.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Based Lambow (LAMBOW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.64K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.64K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Based Lambow ialah $ 40.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LAMBOW ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.64K.