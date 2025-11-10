Based Moron Harga Hari Ini

Harga langsung Based Moron (MORON) hari ini ialah $ 0.00001295, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MORON kepada USD penukaran adalah $ 0.00001295 setiap MORON.

Based Moron kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,951.9, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B MORON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MORON didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00035634, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000989.

Dalam prestasi jangka pendek, MORON dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Based Moron (MORON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.95K$ 12.95K $ 12.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.95K$ 12.95K $ 12.95K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Based Moron ialah $ 12.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MORON ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.95K.