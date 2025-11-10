Tokenomik Based Moron (MORON)
Based Moron (MORON) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Based Moron (MORON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Based Moron (MORON) Maklumat
Legend has it, $MORON launched with a glorious 1 billion tokens… but our fearless dev decided to literally send half of them “to the moon.” Unfortunately, he didn’t realize the blockchain doesn’t have a NASA program — so those 500 million tokens are now sitting in some random, unverified wallet… forever.
From that moment, we knew what we were: a bunch of lovable, chaotic, crypto-obsessed morons. Our dev? A certified blockchain hazard. Our community? People who embrace the madness and wear “moron” like a badge of honor.
$MORON isn’t just a meme coin — it’s a public safety announcement about what happens when you mix too much caffeine, questionable coding skills, and moon-talk in the same room.
Our mission? Make so much noise, cause so much mayhem, and rally so hard that even our moms start asking, “What’s this moron coin you keep posting about?”
This isn’t financial advice. This isn’t logical. This is $MORON — and we’re mooning… eventually. Probably. Maybe.
Tokenomik Based Moron (MORON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Based Moron (MORON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token MORON yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token MORON yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik MORON, terokai MORON harga langsung token!
MORON Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju MORON? Halaman ramalan harga MORON kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian