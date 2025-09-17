BASEDChad (BASED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00513753$ 0.00513753 $ 0.00513753 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.46% Perubahan Harga (1D) -0.29% Perubahan Harga (7D) +0.44% Perubahan Harga (7D) +0.44%

BASEDChad (BASED) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BASED didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BASED sepanjang masa ialah $ 0.00513753, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BASED telah berubah sebanyak -0.46% sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan +0.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BASEDChad (BASED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 90.85K$ 90.85K $ 90.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 97.92K$ 97.92K $ 97.92K Bekalan Peredaran 927.80M 927.80M 927.80M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BASEDChad ialah $ 90.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BASED ialah 927.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 97.92K.