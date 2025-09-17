BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00192998$ 0.00192998 $ 0.00192998 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.64% Perubahan Harga (7D) -19.06% Perubahan Harga (7D) -19.06%

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $HOUND didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $HOUND sepanjang masa ialah $ 0.00192998, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $HOUND telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.64% dalam 24 jam dan -19.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 89.77K$ 89.77K $ 89.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 95.90K$ 95.90K $ 95.90K Bekalan Peredaran 936.01M 936.01M 936.01M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BaseHoundBot by Virtuals ialah $ 89.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $HOUND ialah 936.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 95.90K.