BASEment Harga Hari Ini

Harga langsung BASEment (BASEMENT) hari ini ialah $ 0.00004529, dengan 3.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BASEMENT kepada USD penukaran adalah $ 0.00004529 setiap BASEMENT.

BASEment kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 45,291, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BASEMENT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BASEMENT didagangkan antara $ 0.00004274 (rendah) dan $ 0.00004646 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0008047, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002519.

Dalam prestasi jangka pendek, BASEMENT dipindahkan +0.79% dalam sejam terakhir dan -22.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BASEment (BASEMENT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 45.29K$ 45.29K $ 45.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.29K$ 45.29K $ 45.29K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BASEment ialah $ 45.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BASEMENT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.29K.