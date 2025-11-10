Basenji Harga Hari Ini

Harga langsung Basenji (BENJI) hari ini ialah $ 0.00641896, dengan 4.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BENJI kepada USD penukaran adalah $ 0.00641896 setiap BENJI.

Basenji kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,418,976, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BENJI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BENJI didagangkan antara $ 0.0061346 (rendah) dan $ 0.00645522 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.104985, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00563659.

Dalam prestasi jangka pendek, BENJI dipindahkan -0.34% dalam sejam terakhir dan -16.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Basenji (BENJI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.42M$ 6.42M $ 6.42M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.42M$ 6.42M $ 6.42M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Basenji ialah $ 6.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BENJI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.42M.