BaseShake Harga Hari Ini

Harga langsung BaseShake (BASESHAKE) hari ini ialah $ 0.0014645, dengan 12.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BASESHAKE kepada USD penukaran adalah $ 0.0014645 setiap BASESHAKE.

BaseShake kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,464,390, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BASESHAKE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BASESHAKE didagangkan antara $ 0.00127391 (rendah) dan $ 0.00146776 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00373689, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00011161.

Dalam prestasi jangka pendek, BASESHAKE dipindahkan +5.68% dalam sejam terakhir dan +16.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BaseShake (BASESHAKE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BaseShake ialah $ 1.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BASESHAKE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.46M.