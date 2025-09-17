BaseSwap (BSWAP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03908424 $ 0.03908424 $ 0.03908424 24J Rendah $ 0.04067698 $ 0.04067698 $ 0.04067698 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03908424$ 0.03908424 $ 0.03908424 24J Tinggi $ 0.04067698$ 0.04067698 $ 0.04067698 Sepanjang Masa $ 13.01$ 13.01 $ 13.01 Harga Terendah $ 0.0363235$ 0.0363235 $ 0.0363235 Perubahan Harga (1J) -0.87% Perubahan Harga (1D) -2.00% Perubahan Harga (7D) -2.76% Perubahan Harga (7D) -2.76%

BaseSwap (BSWAP) harga masa nyata ialah $0.03965794. Sepanjang 24 jam yang lalu, BSWAP didagangkan antara $ 0.03908424 rendah dan $ 0.04067698 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BSWAP sepanjang masa ialah $ 13.01, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0363235.

Dari segi prestasi jangka pendek, BSWAP telah berubah sebanyak -0.87% sejak sejam yang lalu, -2.00% dalam 24 jam dan -2.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BaseSwap (BSWAP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 285.97K$ 285.97K $ 285.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 396.52K$ 396.52K $ 396.52K Bekalan Peredaran 7.21M 7.21M 7.21M Jumlah Bekalan 9,998,487.11720254 9,998,487.11720254 9,998,487.11720254

Had Pasaran semasa BaseSwap ialah $ 285.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BSWAP ialah 7.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9998487.11720254. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 396.52K.