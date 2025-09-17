Basetard (TARD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.44% Perubahan Harga (1D) -53.14% Perubahan Harga (7D) +2.47% Perubahan Harga (7D) +2.47%

Basetard (TARD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TARD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TARD sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TARD telah berubah sebanyak -0.44% sejak sejam yang lalu, -53.14% dalam 24 jam dan +2.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Basetard (TARD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Basetard ialah $ 6.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TARD ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.12K.