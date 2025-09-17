Lagi Mengenai BASEY

BASEY AI Agent Logo

BASEY AI Agent Harga (BASEY)

Tidak tersenarai

1 BASEY ke USD Harga Langsung:

-0.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
BASEY AI Agent (BASEY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:15:29 (UTC+8)

BASEY AI Agent (BASEY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00216431
$ 0.00216431$ 0.00216431

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

-0.50%

+15.32%

+15.32%

BASEY AI Agent (BASEY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BASEY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BASEY sepanjang masa ialah $ 0.00216431, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BASEY telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -0.50% dalam 24 jam dan +15.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BASEY AI Agent (BASEY) Maklumat Pasaran

$ 21.89K
$ 21.89K$ 21.89K

$ 21.89K
$ 21.89K$ 21.89K

989.92M
989.92M 989.92M

989,920,543.3560135
989,920,543.3560135 989,920,543.3560135

Had Pasaran semasa BASEY AI Agent ialah $ 21.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BASEY ialah 989.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989920543.3560135. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.89K.

BASEY AI Agent (BASEY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BASEY AI Agent kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BASEY AI Agent kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BASEY AI Agent kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BASEY AI Agent kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.50%
30 Hari$ 0+25.60%
60 Hari$ 0+42.99%
90 Hari$ 0--

Apakah itu BASEY AI Agent (BASEY)

Basey is an AI-driven agent operating on the Solana blockchain, designed to provide users with timely insights and updates in the cryptocurrency and blockchain sectors. By leveraging decentralized and distributed computing, Basey delivers alpha—valuable information that can offer a competitive edge—directly to users via platforms like Telegram and X. This integration of AI with blockchain technology underscores the potential for decentralized systems to enhance AI capabilities. Basey has introduced a token, $BASEY, with a total supply of 1 billion tokens, 95% of which have been added to the liquidity pool on Raydium, ensuring liquidity is locked. Holding 500,000 $BASEY tokens grants access to premium content, including early alpha and full AI functionalities. This token-gated access model incentivizes community engagement and supports the platform's development. Basey's mission is to combine AI and cryptocurrency to empower users with actionable intelligence, fostering a community-driven approach to navigating the rapidly evolving digital asset landscape.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

BASEY AI Agent (BASEY) Sumber

Laman Web Rasmi

BASEY AI Agent Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BASEY AI Agent (BASEY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BASEY AI Agent (BASEY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BASEY AI Agent.

Semak BASEY AI Agent ramalan harga sekarang!

BASEY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BASEY AI Agent (BASEY)

Memahami tokenomik BASEY AI Agent (BASEY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BASEY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BASEY AI Agent (BASEY)

Berapakah nilai BASEY AI Agent (BASEY) hari ini?
Harga langsung BASEY dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BASEY ke USD?
Harga semasa BASEY ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BASEY AI Agent?
Had pasaran untuk BASEY ialah $ 21.89K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BASEY?
Bekalan edaran BASEY ialah 989.92M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BASEY?
BASEY mencapai harga ATH sebanyak 0.00216431 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BASEY?
BASEY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BASEY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BASEYialah -- USD.
Adakah BASEY akan naik lebih tinggi tahun ini?
BASEY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BASEYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

