basilica Harga Hari Ini

Harga langsung basilica (SN39) hari ini ialah $ 3.04, dengan 1.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SN39 kepada USD penukaran adalah $ 3.04 setiap SN39.

basilica kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,217,872, dengan bekalan edaran sebanyak 2.72M SN39. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SN39 didagangkan antara $ 2.88 (rendah) dan $ 3.09 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 15.73, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.517387.

Dalam prestasi jangka pendek, SN39 dipindahkan -0.31% dalam sejam terakhir dan -22.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

basilica (SN39) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.22M$ 8.22M $ 8.22M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.22M$ 8.22M $ 8.22M Bekalan Peredaran 2.72M 2.72M 2.72M Jumlah Bekalan 2,718,495.403813912 2,718,495.403813912 2,718,495.403813912

Had Pasaran semasa basilica ialah $ 8.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN39 ialah 2.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2718495.403813912. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.22M.