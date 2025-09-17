Lagi Mengenai BIOS

Maklumat Harga BIOS

Kertas putih BIOS

Laman Web Rasmi BIOS

Tokenomik BIOS

Ramalan Harga BIOS

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

BasisOS by Virtuals Logo

BasisOS by Virtuals Harga (BIOS)

Tidak tersenarai

1 BIOS ke USD Harga Langsung:

$0.00222285
$0.00222285$0.00222285
+16.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
BasisOS by Virtuals (BIOS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:58:04 (UTC+8)

BasisOS by Virtuals (BIOS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00188539
$ 0.00188539$ 0.00188539
24J Rendah
$ 0.00250262
$ 0.00250262$ 0.00250262
24J Tinggi

$ 0.00188539
$ 0.00188539$ 0.00188539

$ 0.00250262
$ 0.00250262$ 0.00250262

$ 0.03708567
$ 0.03708567$ 0.03708567

$ 0.00106073
$ 0.00106073$ 0.00106073

+1.07%

+16.15%

-24.09%

-24.09%

BasisOS by Virtuals (BIOS) harga masa nyata ialah $0.00222285. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIOS didagangkan antara $ 0.00188539 rendah dan $ 0.00250262 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIOS sepanjang masa ialah $ 0.03708567, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00106073.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIOS telah berubah sebanyak +1.07% sejak sejam yang lalu, +16.15% dalam 24 jam dan -24.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BasisOS by Virtuals (BIOS) Maklumat Pasaran

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

--
----

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

540.00M
540.00M 540.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BasisOS by Virtuals ialah $ 1.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIOS ialah 540.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.22M.

BasisOS by Virtuals (BIOS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BasisOS by Virtuals kepada USD adalah $ +0.00030904.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BasisOS by Virtuals kepada USD adalah $ -0.0009262386.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BasisOS by Virtuals kepada USD adalah $ -0.0002679361.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BasisOS by Virtuals kepada USD adalah $ -0.007034691002754749.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00030904+16.15%
30 Hari$ -0.0009262386-41.66%
60 Hari$ -0.0002679361-12.05%
90 Hari$ -0.007034691002754749-75.98%

Apakah itu BasisOS by Virtuals (BIOS)

Autonomously capturing long-tail basis yields for AI agents and humans.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BasisOS by Virtuals (BIOS) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

BasisOS by Virtuals Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BasisOS by Virtuals (BIOS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BasisOS by Virtuals (BIOS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BasisOS by Virtuals.

Semak BasisOS by Virtuals ramalan harga sekarang!

BIOS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BasisOS by Virtuals (BIOS)

Memahami tokenomik BasisOS by Virtuals (BIOS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BIOS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BasisOS by Virtuals (BIOS)

Berapakah nilai BasisOS by Virtuals (BIOS) hari ini?
Harga langsung BIOS dalam USD ialah 0.00222285 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BIOS ke USD?
Harga semasa BIOS ke USD ialah $ 0.00222285. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BasisOS by Virtuals?
Had pasaran untuk BIOS ialah $ 1.20M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BIOS?
Bekalan edaran BIOS ialah 540.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BIOS?
BIOS mencapai harga ATH sebanyak 0.03708567 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BIOS?
BIOS melihat harga ATL sebanyak 0.00106073 USD.
Berapakah jumlah dagangan BIOS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BIOSialah -- USD.
Adakah BIOS akan naik lebih tinggi tahun ini?
BIOS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BIOSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:58:04 (UTC+8)

BasisOS by Virtuals (BIOS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.