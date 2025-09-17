BasisOS by Virtuals (BIOS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00188539 $ 0.00188539 $ 0.00188539 24J Rendah $ 0.00250262 $ 0.00250262 $ 0.00250262 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00188539$ 0.00188539 $ 0.00188539 24J Tinggi $ 0.00250262$ 0.00250262 $ 0.00250262 Sepanjang Masa $ 0.03708567$ 0.03708567 $ 0.03708567 Harga Terendah $ 0.00106073$ 0.00106073 $ 0.00106073 Perubahan Harga (1J) +1.07% Perubahan Harga (1D) +16.15% Perubahan Harga (7D) -24.09% Perubahan Harga (7D) -24.09%

BasisOS by Virtuals (BIOS) harga masa nyata ialah $0.00222285. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIOS didagangkan antara $ 0.00188539 rendah dan $ 0.00250262 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIOS sepanjang masa ialah $ 0.03708567, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00106073.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIOS telah berubah sebanyak +1.07% sejak sejam yang lalu, +16.15% dalam 24 jam dan -24.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BasisOS by Virtuals (BIOS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Bekalan Peredaran 540.00M 540.00M 540.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BasisOS by Virtuals ialah $ 1.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIOS ialah 540.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.22M.