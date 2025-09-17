Lagi Mengenai BBTKN

Maklumat Harga BBTKN

Kertas putih BBTKN

Laman Web Rasmi BBTKN

Tokenomik BBTKN

Ramalan Harga BBTKN

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Battle Buddy Token Logo

Battle Buddy Token Harga (BBTKN)

Tidak tersenarai

1 BBTKN ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Battle Buddy Token (BBTKN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:41:01 (UTC+8)

Battle Buddy Token (BBTKN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.04%

-2.04%

Battle Buddy Token (BBTKN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BBTKN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BBTKN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BBTKN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -2.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Battle Buddy Token (BBTKN) Maklumat Pasaran

$ 2.46K
$ 2.46K$ 2.46K

--
----

$ 3.09K
$ 3.09K$ 3.09K

794.92M
794.92M 794.92M

998,850,602.492243
998,850,602.492243 998,850,602.492243

Had Pasaran semasa Battle Buddy Token ialah $ 2.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BBTKN ialah 794.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998850602.492243. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.09K.

Battle Buddy Token (BBTKN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Battle Buddy Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Battle Buddy Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Battle Buddy Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Battle Buddy Token kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0+26.16%
60 Hari$ 0+14.37%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Battle Buddy Token (BBTKN)

Battle Buddy Token (BBTKN) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain designed to support veterans and first responders through a transparent, community-driven donation system. It uses a structured tokenomics model with a total supply of 1 billion tokens, dedicating 15% directly to veteran and first responder groups. The project leverages Solana’s high throughput and low fees for secure, cost-effective transactions and decentralized governance, with periodic community votes on fund allocation. BBTKN is structured for long-term sustainability, with plans to transition to a nonprofit organization by 2027 to ensure regulated management is carried out past 2039 and possibly farther.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Battle Buddy Token (BBTKN) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Battle Buddy Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Battle Buddy Token (BBTKN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Battle Buddy Token (BBTKN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Battle Buddy Token.

Semak Battle Buddy Token ramalan harga sekarang!

BBTKN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Battle Buddy Token (BBTKN)

Memahami tokenomik Battle Buddy Token (BBTKN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BBTKN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Battle Buddy Token (BBTKN)

Berapakah nilai Battle Buddy Token (BBTKN) hari ini?
Harga langsung BBTKN dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BBTKN ke USD?
Harga semasa BBTKN ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Battle Buddy Token?
Had pasaran untuk BBTKN ialah $ 2.46K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BBTKN?
Bekalan edaran BBTKN ialah 794.92M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BBTKN?
BBTKN mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BBTKN?
BBTKN melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BBTKN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BBTKNialah -- USD.
Adakah BBTKN akan naik lebih tinggi tahun ini?
BBTKN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BBTKNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:41:01 (UTC+8)

Battle Buddy Token (BBTKN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.