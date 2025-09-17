Battle Buddy Token (BBTKN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -2.04% Perubahan Harga (7D) -2.04%

Battle Buddy Token (BBTKN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BBTKN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BBTKN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BBTKN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -2.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Battle Buddy Token (BBTKN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.46K$ 2.46K $ 2.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.09K$ 3.09K $ 3.09K Bekalan Peredaran 794.92M 794.92M 794.92M Jumlah Bekalan 998,850,602.492243 998,850,602.492243 998,850,602.492243

Had Pasaran semasa Battle Buddy Token ialah $ 2.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BBTKN ialah 794.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998850602.492243. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.09K.