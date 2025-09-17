BattleFly (GFLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00931819 $ 0.00931819 $ 0.00931819 24J Rendah $ 0.00963224 $ 0.00963224 $ 0.00963224 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00931819$ 0.00931819 $ 0.00931819 24J Tinggi $ 0.00963224$ 0.00963224 $ 0.00963224 Sepanjang Masa $ 9.24$ 9.24 $ 9.24 Harga Terendah $ 0.0067474$ 0.0067474 $ 0.0067474 Perubahan Harga (1J) -0.71% Perubahan Harga (1D) -0.06% Perubahan Harga (7D) +1.17% Perubahan Harga (7D) +1.17%

BattleFly (GFLY) harga masa nyata ialah $0.0095179. Sepanjang 24 jam yang lalu, GFLY didagangkan antara $ 0.00931819 rendah dan $ 0.00963224 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GFLY sepanjang masa ialah $ 9.24, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0067474.

Dari segi prestasi jangka pendek, GFLY telah berubah sebanyak -0.71% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan +1.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BattleFly (GFLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 45.52K$ 45.52K $ 45.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.52K$ 45.52K $ 45.52K Bekalan Peredaran 4.78M 4.78M 4.78M Jumlah Bekalan 4,783,073.800354864 4,783,073.800354864 4,783,073.800354864

Had Pasaran semasa BattleFly ialah $ 45.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GFLY ialah 4.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4783073.800354864. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.52K.