Bazed is a distinguished online casino and player-versus-player (PvP) platform empowered by web3 technology. By delivering an enthralling and in-depth experience for global players, we emphasize community engagement. The ongoing development of our services is significantly influenced by the insights and requirements of our user base. Games DAO, a distinguished Gambling Platform utilizing the innovative technology of the Ethereum blockchain. We take pride in offering an extensive range of gaming adventures, comprising five proprietary games, engineered by our dedicated team. These exclusive Bazed Originals, namely Coin Flip, Jackpot, Dream Towers, and Crash, are fashioned to provide unparalleled excitement. Furthermore, our gaming offerings have been enriched by the addition of assorted slots and table games from premier suppliers. All Bazed Original games undergo stringent examination to maintain the utmost standards of safety, integrity, and fairness. Bazed’s commitment to prioritizing player experience sets it apart. We offer a trustworthy and lawful platform that provides secure and fair gaming. Utilizing the ETH blockchain’s capabilities, we provide novel features such as wagering with non-fungible tokens (NFTs) and handling various cryptocurrencies for deposits and withdrawals. Our fusion of traditional casino gaming with pioneering technology fosters a community-centric experience, making us a one-of-a-kind gaming destination.

Berapakah nilai Bazed Games (BAZED) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bazed Games (BAZED) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bazed Games.

Memahami tokenomik Bazed Games (BAZED) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BAZED dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bazed Games (BAZED) Berapakah nilai Bazed Games (BAZED) hari ini? Harga langsung BAZED dalam USD ialah 0.03588137 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BAZED ke USD? $ 0.03588137 . Lihat Harga semasa BAZED ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Bazed Games? Had pasaran untuk BAZED ialah $ 2.74M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BAZED? Bekalan edaran BAZED ialah 76.32M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BAZED? BAZED mencapai harga ATH sebanyak 0.516385 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BAZED? BAZED melihat harga ATL sebanyak 0.0050751 USD . Berapakah jumlah dagangan BAZED? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BAZEDialah -- USD . Adakah BAZED akan naik lebih tinggi tahun ini? BAZED mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BAZEDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

