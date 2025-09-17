Bazinga (BAZINGA) Maklumat Harga (USD)

Bazinga (BAZINGA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAZINGA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAZINGA sepanjang masa ialah $ 0.03101432, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAZINGA telah berubah sebanyak -0.87% sejak sejam yang lalu, -0.12% dalam 24 jam dan +19.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bazinga (BAZINGA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 133.29K$ 133.29K $ 133.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 133.29K$ 133.29K $ 133.29K Bekalan Peredaran 796.99M 796.99M 796.99M Jumlah Bekalan 796,994,126.53 796,994,126.53 796,994,126.53

Had Pasaran semasa Bazinga ialah $ 133.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAZINGA ialah 796.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 796994126.53. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 133.29K.