Apakah itu BBAChain (BBA)

BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents. BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for: • Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions. BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as: • A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BBAChain (BBA) Berapakah nilai BBAChain (BBA) hari ini? Harga langsung BBA dalam USD ialah 0.00228624 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BBA ke USD? $ 0.00228624 . Lihat Harga semasa BBA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BBAChain? Had pasaran untuk BBA ialah $ 375.43K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BBA? Bekalan edaran BBA ialah 164.14M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BBA? BBA mencapai harga ATH sebanyak 2.11 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BBA? BBA melihat harga ATL sebanyak 0.00210127 USD . Berapakah jumlah dagangan BBA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BBAialah -- USD . Adakah BBA akan naik lebih tinggi tahun ini? BBA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BBAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

