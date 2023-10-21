Tokenomik BBAChain (BBA)
BBAChain (BBA) Maklumat
BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents.
BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for:
• Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions.
BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as:
• A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain.
BBAChain (BBA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BBAChain (BBA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik BBAChain (BBA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik BBAChain (BBA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Setelah anda memahami tokenomik BBA, terokai BBA harga langsung token!
