Tokenomik BBAChain (BBA)

Tokenomik BBAChain (BBA)

Lihat cerapan utama tentang BBAChain (BBA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

BBAChain (BBA) Maklumat

BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents.

BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for:

• Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions.

BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as:

• A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain.

Laman Web Rasmi:
https://bbachain.com
Kertas putih:
https://bbachain.com/docs/bba-whitepaper.pdf

BBAChain (BBA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BBAChain (BBA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 375.93K
$ 375.93K$ 375.93K
Jumlah Bekalan:
$ 296.00M
$ 296.00M$ 296.00M
Bekalan Edaran:
$ 164.30M
$ 164.30M$ 164.30M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 677.29K
$ 677.29K$ 677.29K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.11
$ 2.11$ 2.11
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00210127
$ 0.00210127$ 0.00210127
Harga Semasa:
$ 0.00228847
$ 0.00228847$ 0.00228847

Tokenomik BBAChain (BBA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BBAChain (BBA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BBA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BBA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BBA, terokai BBA harga langsung token!

BBA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BBA? Halaman ramalan harga BBA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.