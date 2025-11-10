BCGame Coin Harga Hari Ini

Harga langsung BCGame Coin (BC) hari ini ialah $ 0.00872464, dengan 5.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BC kepada USD penukaran adalah $ 0.00872464 setiap BC.

BCGame Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 87,156,461, dengan bekalan edaran sebanyak 9.99B BC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BC didagangkan antara $ 0.00828724 (rendah) dan $ 0.0087724 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01100698, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00291432.

Dalam prestasi jangka pendek, BC dipindahkan +0.71% dalam sejam terakhir dan -0.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BCGame Coin (BC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 87.16M$ 87.16M $ 87.16M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 87.16M$ 87.16M $ 87.16M Bekalan Peredaran 9.99B 9.99B 9.99B Jumlah Bekalan 9,989,690,796.149933 9,989,690,796.149933 9,989,690,796.149933

