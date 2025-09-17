BCPAY FinTech (BCPAY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.258408$ 0.258408 $ 0.258408 Harga Terendah $ 0.00034747$ 0.00034747 $ 0.00034747 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.52% Perubahan Harga (7D) +6.52%

BCPAY FinTech (BCPAY) harga masa nyata ialah $0.00048817. Sepanjang 24 jam yang lalu, BCPAY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BCPAY sepanjang masa ialah $ 0.258408, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00034747.

Dari segi prestasi jangka pendek, BCPAY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BCPAY FinTech (BCPAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.83K$ 27.83K $ 27.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 41.50K$ 41.50K $ 41.50K Bekalan Peredaran 57.00M 57.00M 57.00M Jumlah Bekalan 85,000,000.0 85,000,000.0 85,000,000.0

Had Pasaran semasa BCPAY FinTech ialah $ 27.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BCPAY ialah 57.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 85000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.50K.