BDC COIN Harga Hari Ini

Harga langsung BDC COIN (BDC DANA) hari ini ialah $ 0.00000607, dengan 2.23% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BDC DANA kepada USD penukaran adalah $ 0.00000607 setiap BDC DANA.

BDC COIN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,073.23, dengan bekalan edaran sebanyak 999.78M BDC DANA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BDC DANA didagangkan antara $ 0.00000594 (rendah) dan $ 0.00000613 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01070641, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000544.

Dalam prestasi jangka pendek, BDC DANA dipindahkan -0.13% dalam sejam terakhir dan -9.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BDC COIN (BDC DANA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.07K$ 6.07K $ 6.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.07K$ 6.07K $ 6.07K Bekalan Peredaran 999.78M 999.78M 999.78M Jumlah Bekalan 999,779,145.088568 999,779,145.088568 999,779,145.088568

