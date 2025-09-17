Be For FWX (B4FWX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00369998 24J Rendah $ 0.00424096 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00810867 Harga Terendah $ 0.00248673 Perubahan Harga (1J) +1.57% Perubahan Harga (1D) +0.65% Perubahan Harga (7D) +3.33%

Be For FWX (B4FWX) harga masa nyata ialah $0.0042492. Sepanjang 24 jam yang lalu, B4FWX didagangkan antara $ 0.00369998 rendah dan $ 0.00424096 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi B4FWX sepanjang masa ialah $ 0.00810867, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00248673.

Dari segi prestasi jangka pendek, B4FWX telah berubah sebanyak +1.57% sejak sejam yang lalu, +0.65% dalam 24 jam dan +3.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Be For FWX (B4FWX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.25M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.25M Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Be For FWX ialah $ 4.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran B4FWX ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.25M.