Apakah itu BeamSwap (GLINT)

What Is Beamswap ($GLINT)? Beamswap is a DeFi Hub and the first Decentralized exchange (DEX) with an automated market maker (AMM), providing liquidity and peer-to-peer transactions, built on the Moonbeam network. Why Moonbeam? Most funds raised and highest number of contributions for a polkadot parachain Combines Ethereum's simplicity of use with the power of Polkadot Seamless transition form other Ethereum Virtual Machine (EVM) chains Beamswap has the first-movers advantage Compatibility with the tools people already use and are familiar with (Metamask, Remix, Hardhat, Truffle and others) Cross-chain integrations On-chain governance Low gas prices Scalability What Makes Beamswap Unique? The products and features are curated with both beginners and experienced users in mind. Beamswap' goal is to provide users with a suite of tools that cover all of their needs directly on our platform. Integrated Bridge for EVMs Yield Farming Syrup Pools DEX & AMM NFT Marketplace Charts & Portfolio Tracker Advanced trading Limit Orders Zap Launchpad Governance What is $GLINT Utilities? Beamswap is Powered by GLINT... Stake GLINT to receive a portion of the DEX Fees; Use GLINT for Governance! Participate in the important decisions; Participate in our Launchpad projects and increase your allocation with GLINT. When you stake your $GLINT in the single sided auto-compounding buyback pool you will receive Beamshare tokens as receipt, representing your share of the pool.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BeamSwap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BeamSwap (GLINT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BeamSwap (GLINT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BeamSwap.

Semak BeamSwap ramalan harga sekarang!

GLINT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik BeamSwap (GLINT)

Memahami tokenomik BeamSwap (GLINT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GLINT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BeamSwap (GLINT) Berapakah nilai BeamSwap (GLINT) hari ini? Harga langsung GLINT dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GLINT ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa GLINT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BeamSwap? Had pasaran untuk GLINT ialah $ 95.46K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GLINT? Bekalan edaran GLINT ialah 2.12B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GLINT? GLINT mencapai harga ATH sebanyak 0.01158009 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GLINT? GLINT melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan GLINT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GLINTialah -- USD . Adakah GLINT akan naik lebih tinggi tahun ini? GLINT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GLINTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

BeamSwap (GLINT) Kemas Kini Industri Penting