Bean Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Bean Coin (BEAN) hari ini ialah $ 0.00051576, dengan 1.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BEAN kepada USD penukaran adalah $ 0.00051576 setiap BEAN.

Bean Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 463,421, dengan bekalan edaran sebanyak 898.53M BEAN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BEAN didagangkan antara $ 0.00050634 (rendah) dan $ 0.00051576 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00223583, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00037985.

Dalam prestasi jangka pendek, BEAN dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -15.29% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bean Coin (BEAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 463.42K$ 463.42K $ 463.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 463.42K$ 463.42K $ 463.42K Bekalan Peredaran 898.53M 898.53M 898.53M Jumlah Bekalan 898,525,811.8161958 898,525,811.8161958 898,525,811.8161958

Had Pasaran semasa Bean Coin ialah $ 463.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BEAN ialah 898.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 898525811.8161958. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 463.42K.