Tokenomik Bean Coin (BEAN)

Lihat cerapan utama tentang Bean Coin (BEAN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:43:43 (UTC+8)
Bean Coin (BEAN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bean Coin (BEAN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 488.21K
Jumlah Bekalan:
$ 898.53M
Bekalan Edaran:
$ 898.53M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 488.21K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00223583
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00037985
Harga Semasa:
$ 0.000544
Bean Coin (BEAN) Maklumat

BEAN is a community-driven meme token on the Ethereum blockchain, inspired by a uniquely memorable and charismatic coffee bean character full of bold, action-packed spirit. It offers fans a decentralized way to celebrate this dynamic character, designed to make a lasting impact on internet culture with its slogan, "Get Beaned." The token features a renounced contract for permanent security, burned liquidity for enhanced stability, and a deflationary supply that decreases with every transaction. Bean Coin is crafted for collectors, enthusiasts, and vibrant community engagement.

Laman Web Rasmi:
https://beancoin.vip/

Tokenomik Bean Coin (BEAN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Bean Coin (BEAN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BEAN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BEAN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BEAN, terokai BEAN harga langsung token!

BEAN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BEAN? Halaman ramalan harga BEAN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.


