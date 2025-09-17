Bear Bull (BRB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00427277 $ 0.00427277 $ 0.00427277 24J Rendah $ 0.00509177 $ 0.00509177 $ 0.00509177 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00427277$ 0.00427277 $ 0.00427277 24J Tinggi $ 0.00509177$ 0.00509177 $ 0.00509177 Sepanjang Masa $ 0.01811855$ 0.01811855 $ 0.01811855 Harga Terendah $ 0.00387777$ 0.00387777 $ 0.00387777 Perubahan Harga (1J) +0.37% Perubahan Harga (1D) -13.58% Perubahan Harga (7D) -14.16% Perubahan Harga (7D) -14.16%

Bear Bull (BRB) harga masa nyata ialah $0.00430345. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRB didagangkan antara $ 0.00427277 rendah dan $ 0.00509177 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRB sepanjang masa ialah $ 0.01811855, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00387777.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRB telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, -13.58% dalam 24 jam dan -14.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bear Bull (BRB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 437.65K$ 437.65K $ 437.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 437.65K$ 437.65K $ 437.65K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Bear Bull ialah $ 437.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRB ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 437.65K.