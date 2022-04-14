Tokenomik Bear Champ (BCHAMP)

Lihat cerapan utama tentang Bear Champ (BCHAMP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Bear Champ (BCHAMP) Maklumat

JC Rivera, a US-based Puerto Rican artist, is the creative force behind “The Bear Champ,” one of the most iconic street art brands worldwide. Known for his bright, uplifting murals and his “Roll with the Punches” message, JC’s art inspires resilience through life’s challenges. As Chicago’s most prolific street artist and a rising star in Miami, he’s collaborated with brands like Adidas, American Express, McDonald’s, and the Chicago Bulls. JC’s work is more than art—it’s a movement.

Laman Web Rasmi:
https://www.thebearchamp.com/

Bear Champ (BCHAMP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bear Champ (BCHAMP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 788.98K
Jumlah Bekalan:
$ 999.96M
Bekalan Edaran:
$ 999.96M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 788.98K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00327313
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00078901
Tokenomik Bear Champ (BCHAMP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Bear Champ (BCHAMP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BCHAMP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BCHAMP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BCHAMP, terokai BCHAMP harga langsung token!

BCHAMP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BCHAMP? Halaman ramalan harga BCHAMP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.