Bear In Bathrobe (BIB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01857096$ 0.01857096 $ 0.01857096 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Bear In Bathrobe (BIB) harga masa nyata ialah $0.00127796. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIB sepanjang masa ialah $ 0.01857096, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bear In Bathrobe (BIB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,997,570.446678 999,997,570.446678 999,997,570.446678

Had Pasaran semasa Bear In Bathrobe ialah $ 1.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIB ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999997570.446678. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.28M.