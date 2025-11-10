Bearn BERA Harga Hari Ini

Harga langsung Bearn BERA (YBERA) hari ini ialah $ 2.94, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YBERA kepada USD penukaran adalah $ 2.94 setiap YBERA.

Bearn BERA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 17,548.79, dengan bekalan edaran sebanyak 1.77K YBERA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YBERA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.98, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 2.25.

Dalam prestasi jangka pendek, YBERA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bearn BERA (YBERA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.20K$ 5.20K $ 5.20K Bekalan Peredaran 1.77K 1.77K 1.77K Jumlah Bekalan 1,769.554166307212 1,769.554166307212 1,769.554166307212

