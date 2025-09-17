BEARXRPL ($BEAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0045093 $ 0.0045093 $ 0.0045093 24J Rendah $ 0.00478781 $ 0.00478781 $ 0.00478781 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0045093$ 0.0045093 $ 0.0045093 24J Tinggi $ 0.00478781$ 0.00478781 $ 0.00478781 Sepanjang Masa $ 0.02166489$ 0.02166489 $ 0.02166489 Harga Terendah $ 0.00429917$ 0.00429917 $ 0.00429917 Perubahan Harga (1J) -0.18% Perubahan Harga (1D) -2.22% Perubahan Harga (7D) -7.64% Perubahan Harga (7D) -7.64%

BEARXRPL ($BEAR) harga masa nyata ialah $0.00453101. Sepanjang 24 jam yang lalu, $BEAR didagangkan antara $ 0.0045093 rendah dan $ 0.00478781 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $BEAR sepanjang masa ialah $ 0.02166489, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00429917.

Dari segi prestasi jangka pendek, $BEAR telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, -2.22% dalam 24 jam dan -7.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BEARXRPL ($BEAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Bekalan Peredaran 587.71M 587.71M 587.71M Jumlah Bekalan 587,706,098.9435831 587,706,098.9435831 587,706,098.9435831

Had Pasaran semasa BEARXRPL ialah $ 2.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $BEAR ialah 587.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 587706098.9435831. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.66M.