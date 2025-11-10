BEARY Harga Hari Ini

Harga langsung BEARY (BEARY) hari ini ialah $ 0.00001168, dengan 5.95% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BEARY kepada USD penukaran adalah $ 0.00001168 setiap BEARY.

BEARY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,558.94, dengan bekalan edaran sebanyak 989.71M BEARY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BEARY didagangkan antara $ 0.00001102 (rendah) dan $ 0.00001167 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00268921, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000998.

Dalam prestasi jangka pendek, BEARY dipindahkan +0.10% dalam sejam terakhir dan -11.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BEARY (BEARY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.56K$ 11.56K $ 11.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.56K$ 11.56K $ 11.56K Bekalan Peredaran 989.71M 989.71M 989.71M Jumlah Bekalan 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083

Had Pasaran semasa BEARY ialah $ 11.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BEARY ialah 989.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989710456.9532083. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.56K.