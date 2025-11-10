BEAST SELLER Harga Hari Ini

Harga langsung BEAST SELLER (BEAST) hari ini ialah $ 0.00638069, dengan 6.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BEAST kepada USD penukaran adalah $ 0.00638069 setiap BEAST.

BEAST SELLER kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 443,485, dengan bekalan edaran sebanyak 69.42M BEAST. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BEAST didagangkan antara $ 0.00593265 (rendah) dan $ 0.00647678 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.101404, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00357844.

Dalam prestasi jangka pendek, BEAST dipindahkan +0.14% dalam sejam terakhir dan -8.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BEAST SELLER (BEAST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 443.49K$ 443.49K $ 443.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 443.49K$ 443.49K $ 443.49K Bekalan Peredaran 69.42M 69.42M 69.42M Jumlah Bekalan 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Had Pasaran semasa BEAST SELLER ialah $ 443.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BEAST ialah 69.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 69420000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 443.49K.