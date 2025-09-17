Apakah itu BEATER (BEATR)

BEATR is a token on the Avalanche blockchain that captures the spirit of every scraped-together, duct-taped chapter in our lives. It’s a meme token—but not just for laughs. BEATR celebrates the beater car: that rattling, wheezing ride you prayed would start each morning. The kind of vehicle held together by rust, zip ties, and hope. It’s unreliable, unsightly, and undeniably necessary—just like some of the choices we make in the crypto space. In a market obsessed with speed, polish, and flashy “Lambo” dreams, BEATR is a reminder that not everyone starts with a clean wallet or pristine portfolio. Sometimes, you limp through the bear market in a dented hatchback with three functioning gears—and that’s okay. BEATR leans into that chaos and honors the hustle. It’s the token you pick up when you’ve been rugged, rekt, and road-worn, but still show up for another day of degenerate trading. Built on Avalanche for its low fees and fast transactions (because no one driving a beater can afford high gas), BEATR is fueled by a community that’s been through it. It memes the madness and jokes about the journey, but under the hood is a project that values resilience, authenticity, and survival. Whether you’re cruising or broken down on the side of the road, BEATR is the token that rides with you. It might not get you far fast—but it’ll get you there eventually. Probably. Just check the oil.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BEATER (BEATR) Berapakah nilai BEATER (BEATR) hari ini? Harga langsung BEATR dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BEATR ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa BEATR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BEATER? Had pasaran untuk BEATR ialah $ 14.21K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BEATR? Bekalan edaran BEATR ialah 10.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BEATR? BEATR mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BEATR? BEATR melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan BEATR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BEATRialah -- USD . Adakah BEATR akan naik lebih tinggi tahun ini? BEATR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BEATRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

