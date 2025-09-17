BEATS on BASE (BEATS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00726409$ 0.00726409 $ 0.00726409 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.09% Perubahan Harga (1D) -1.87% Perubahan Harga (7D) -1.10% Perubahan Harga (7D) -1.10%

BEATS on BASE (BEATS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BEATS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BEATS sepanjang masa ialah $ 0.00726409, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BEATS telah berubah sebanyak +1.09% sejak sejam yang lalu, -1.87% dalam 24 jam dan -1.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BEATS on BASE (BEATS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 358.96K$ 358.96K $ 358.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 640.48K$ 640.48K $ 640.48K Bekalan Peredaran 453.30M 453.30M 453.30M Jumlah Bekalan 808,808,808.0 808,808,808.0 808,808,808.0

Had Pasaran semasa BEATS on BASE ialah $ 358.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BEATS ialah 453.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 808808808.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 640.48K.