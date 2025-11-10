Beaver Harga Hari Ini

Harga langsung Beaver (BEAVER) hari ini ialah --, dengan 0.83% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BEAVER kepada USD penukaran adalah -- setiap BEAVER.

Beaver kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 18,537.63, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69T BEAVER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BEAVER didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BEAVER dipindahkan -0.05% dalam sejam terakhir dan -7.45% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Beaver (BEAVER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.54K$ 18.54K $ 18.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.54K$ 18.54K $ 18.54K Bekalan Peredaran 420.69T 420.69T 420.69T Jumlah Bekalan 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

