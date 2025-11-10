Beaver Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Beaver Coin (BEAVER) hari ini ialah $ 0.00001345, dengan 9.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BEAVER kepada USD penukaran adalah $ 0.00001345 setiap BEAVER.

Beaver Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,342.42, dengan bekalan edaran sebanyak 694.48M BEAVER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BEAVER didagangkan antara $ 0.00001213 (rendah) dan $ 0.00001345 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00021349, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000509.

Dalam prestasi jangka pendek, BEAVER dipindahkan +0.18% dalam sejam terakhir dan +23.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Beaver Coin (BEAVER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.34K$ 9.34K $ 9.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.55K$ 9.55K $ 9.55K Bekalan Peredaran 694.48M 694.48M 694.48M Jumlah Bekalan 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441

