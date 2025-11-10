Beavers by CEDEN Harga Hari Ini

Harga langsung Beavers by CEDEN (BEAVER) hari ini ialah --, dengan 3.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BEAVER kepada USD penukaran adalah -- setiap BEAVER.

Beavers by CEDEN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 918,784, dengan bekalan edaran sebanyak 6.72B BEAVER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BEAVER didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BEAVER dipindahkan +0.12% dalam sejam terakhir dan -3.87% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Beavers by CEDEN (BEAVER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 918.78K$ 918.78K $ 918.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 918.78K$ 918.78K $ 918.78K Bekalan Peredaran 6.72B 6.72B 6.72B Jumlah Bekalan 6,723,257,311.0 6,723,257,311.0 6,723,257,311.0

Had Pasaran semasa Beavers by CEDEN ialah $ 918.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BEAVER ialah 6.72B, dengan jumlah bekalan sebanyak 6723257311.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 918.78K.