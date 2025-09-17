Bedrock BTC (BRBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 623,585$ 623,585 $ 623,585 Harga Terendah $ 70,739$ 70,739 $ 70,739 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Bedrock BTC (BRBTC) harga masa nyata ialah $116,166. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRBTC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRBTC sepanjang masa ialah $ 623,585, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 70,739.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRBTC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bedrock BTC (BRBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.49M$ 43.49M $ 43.49M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.49M$ 43.49M $ 43.49M Bekalan Peredaran 374.40 374.40 374.40 Jumlah Bekalan 374.40269037 374.40269037 374.40269037

Had Pasaran semasa Bedrock BTC ialah $ 43.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRBTC ialah 374.40, dengan jumlah bekalan sebanyak 374.40269037. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.49M.